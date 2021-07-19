Plastikleri yakmak isterken, yangın çıkardı
ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesinde, Levent E.'nin göl kenarındaki tarlasında topladığı plastikleri yakmak isterken çıkardığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesinde, Levent E.'nin göl kenarındaki tarlasında topladığı plastikleri yakmak isterken çıkardığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 6 dönüm arazide çalılık alan zarar gördü.
Mihalıççık ilçesine bağlı Uşakbükü Mahallesi'nde yaşayan Levent E., göl kenarındaki tarlasında plastikleri toplayıp, ateş yaktı. Kısa süre sonra alevler, rüzgarın da etkisiyle çalılık alana yayıldı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen Mihalıççık Belediyesi itfaiyesi, yakındaki termik santralin itfaiye ekibi ve jandarma ekipleri, yangını söndürdü. Yangında 6 dönüm çalılık alan zarar gördü. Tarla sahibi Levent E. hakkında 'kazaen yangına sebebiyet vermek' suçundan soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı