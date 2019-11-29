Plastik yerine kullanılan bambu malzemeler de masum değil

29.11.2019 16:42 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:42

Plastik atıklardan kaçınmak adına tabak, çatal ve bıçak yerine kullanılan bambu malzemeler sandığımız kadar masum değil.



Alman Federal Tüketici Koruma ve Gıda Güvenliği Dairesi de (BVL), bambu gereçlerde bulunan kimyasallardan kaynaklanan sağlık riskleri konusunda uyardı. BVL, melamin ve formaldehite ihtiva eden ürünlere kahve, çay gibi sıcak içecekler eklendiğinde ya da bir mikrodalga fırında ısıtıldığında bu kimyasalların direkt gıdaya geçiş yaptığını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle