Son dakika haberi: Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika haberine göre Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına, kent merkezi ve çevre ilçelerden gelen çok itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Jandarma ekipleri de fabrika çevresinde güvenlik önlemlerini sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner