Plastik Üretimi İlk Çeyrekte Yüzde 48.7 Artışla 3.5 Milyon Ton

Plastik Sanayicileri Vakfı (PAGEV) tarafından açıklanan ilk çeyrek raporuna göre; sektörün plastik mamul üretimi geçen yılın aynı dönemne göre, miktarda yüzde 48.7 artışla 3.5 milyon tona, değerde ise yüzde 54.5 yükselişle 13.6 milyar dolara ulaştı.

PAGEV raporuna göre; İç pazar tüketimi 3.2 milyon ton ve 13.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracatta da yükseliş trendini koruyan Türk plastik sektörü yılın üç aylık döneminde miktarda yüzde 6.6 artışla 415 bin ton, değerde ise yüzde 14.5 yükselişle 1.2 milyar dolarlık ihracata imza atarken, ihracat yapılan ülkelerde Almanya, Irak, İsrail, İngiltere ve Fransa başı çekti.

Bu dönemde iç pazarda tüketilen plastik mamul miktarı; geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında değerde yüzde 55.8 artışla 13.3 milyar dolar, miktarda ise yüzde 53.9 yükselişle 3.2 milyon tona yükseldi. İlk üç ayda gerçekleşen 3.2 milyon tonluk plastik mamul iç tüketiminin yaklaşık 1.6 milyon tonu otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi ihracatçı sektörler kanalı ile yarı mamul ve mamul şeklinde dolaylı olarak ihraç edildi. 1.6 milyon tonluk kısım ise doğrudan tüketici tarafından kullanıldı.

Rapora göre, plastik sektörünün büyümesindeki önemli göstergelerinden olan makine ve teçhizat yatırımları da bu dönemde devam etti. Yılın ilk çeyreğinde makine ve teçhizat yatırımı 277 milyon dolar olarak gerçekleşirken, yatırımların aynı hızla devam etmesi halinde makine teçhizat yatırımının yılsonunda bir milyar 108 milyon dolara çıkması ve 2017 yılına kıyasla yüzde 19 artması öngörüldü.

Hammaddede dışa bağımlı olan sektörün yılın ilk üç ayında bir milyon 941 bin ton ve iki milyar 892 milyon dolarlık plastik hammadde ithalatı yaptığı görülürken, aynı dönemde yerli hammadde üretimi ise 254 bin ton seviyesinde kaldı. 2018 yılının ilk çeyreğinde plastik mamul dış ticaret fazlası 2017 yılının aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 4.7 artarak 260 bin ton, değerde ise yüzde 18.9 oranında artışla 375 milyon dolara ulaştı.

Plastik sektörünün ilk çeyrek performansını değerlendiren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Plastik Kauçuk Kompozit Sanayi Meclisi ve PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu şunları söyledi;

"Plastik sektörümüz geçtiğimiz yıl beklentilerin üzerinde bir ivmeyle yüzde 9.0 büyüdü. Yaşanan tüm ekonomik ve siyasi gelişmeler ışığında 2018 yılında sektör olarak büyüme hedefimizi yüzde 5.0 olarak belirlemiştik.

"Kurdaki bu durum döviz bazlı satılan hammaddeyi almak zorunda kalıp ihracatı az olan sektör firmalarımızı büyük bir risk ile karşı karşıya bırakıyor.

"Sektör izleme raporumuz aracılığıyla paylaştığımız ilk çeyrek verilerinden de anlaşılacağı üzere sektörümüz pozitif görünümünü koruyor. 2018'e hızlı bir başlangıç yaparak geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 54.5'lik rekor büyümeye ulaştık.

"Bu dönemde otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi plastiğin kullanıldığı sektörlerden gelen talebin yüksekliği Türkiye ekonomisi ve sanayisi açısından önemli bir gelişme olarak dikkat çekti. Bu olumlu tabloya katkı sağlayacak çalışmalar noktasında üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz". (Fotoğraflı) - İstanbul