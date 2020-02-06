Plastik üretimi geçen yıl miktarda yüzde 3,4 arttı

06.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:22

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) verilerine göre geçen yıl plastik mamul üretimi, bir önceki yıla kıyasla miktarda yüzde 3,4 artışla 9,46 milyon tona yükselirken değerde ise yüzde 2,5 düşüş ile 33,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.



PAGEV'den yapılan açıklamaya göre, değer bazındaki düşüşte plastik mamul birim fiyatlarındaki gerileme etkili oldu.



Geçen yılın ilk üç çeyreğinde bir önceki yılın eş dönemlerine kıyasla gerileyen plastik mamul üretiminin yılın son çeyreğinde artış trendine girdiği ve yılı 2018 yılına kıyasla artışla kapattığı görüldü. Buna rağmen sektörün üretimi 2017 yılı rakamlarının gerisinde kaldı.



Geçen yıla alt sektörler bazında bakıldığında, 9,46 milyon tonluk toplam plastik mamul üretimi içinde yaklaşık 3,8 milyon ton ile plastik ambalaj malzemelerinin başı çektiği, bunu 2,1 milyon ton ile plastik inşaat malzemeleri üretiminin takip ettiği görüldü.

Plastik işleme makineleri sektöründe geçen yıl 2018 yılına kıyasla üretim yüzde 17, ithalat yüzde 33, ihracat yüzde 19 ve yurt içi satışlar yüzde 27 geriledi.



Geçen yıl plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımları, 2018 yılına kıyasla yüzde 27 gerileyerek 730 milyon dolara indi.



Plastik mamul iç pazar tüketimi, geçen yıl bir önceki yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 2,6 artışla 8,1 milyon tona ulaşırken değerde ise yüzde 3,5 azalışla 31,1 milyar dolara düştü.

Sektörün en büyük ihracat pazarları Irak, Almanya, İngiltere, İsrail ve ABD



Geçen yıl plastik mamul ihracatı miktarda yüzde 5,1 artışla 2 milyon ton, değerde ise yüzde 0,8 yükselişle 4,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2019 yılında sektörün en büyük ihracat pazarları Irak, Almanya, İngiltere, İsrail ve ABD oldu.



Plastik sektörünün geçen yıl mamul ihracatında en fazla payı alan ürün grubu esnek ambalajlar oldu. Geçen yıl 1,1 milyar dolar değerinde 456 bin tonluk esnek ambalaj ihracatı gerçekleştirildi. Bu rakamlarla toplam plastik mamul ihracatının miktarda yüzde 23, değerde ise yüzde 22'sini esnek ambalajlar sırtladı.



Esnek ambalajların hemen ardından eşya taşıma ambalajı için kullanılan plastik mamüller geldi. Bu iki ürün grubu geçen yılki toplam plastik mamul ihracatının miktar bazında yüzde 45'ini değer bazında ise yüzde 43'ünü oluşturdu.



Plastik sektörü mamulde dış ticaret fazlası veriyor



Aynı dönemde plastik mamul ithalatı miktarda yüzde 1,7 azalışla 559 bin ton ve değerde yüzde 8,2 gerileme ile 2,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalatta öne çıkan ülkeler, Almanya, Çin, İtalya, Fransa ve G. Kore olarak sıralandı.



Geride bıraktığımız yıl 7 milyon ton ve 9 milyar dolarlık plastik ham madde ithalatı yapıldı. Bu dönemde yerli ham madde üretimi ise 1,14 milyon ton seviyesinde kaldı.



Plastik mamul sektöründe geçen yıl miktarda yüzde 8,1 artışla 1,4 milyon ton ve değerde yüzde 13,2 yükselişle 2,3 milyar dolar dış ticaret fazlası verildi.



Bu yıl makro ekonomideki beklentilere paralel olarak plastik mamul sektöründe üretimin miktar bazında yüzde 4, ithalatın yüzde 1, ihracatın yüzde 5 ve yurt içi tüketimin ise yüzde 4 artacağı tahmin ediliyor.



"2020 yılında daha fazla ihracat diyeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, çok zor bir yılı geride bıraktıklarını ve üst üste yaşadıkları büyümedeki gerilemenin sektör açısından moral bozucu olduğunu belirtti.



Eroğlu, yılın sonuna yaklaşırken gerilemedeki yavaşlamayı 2020 yılı için toparlanma sinyali olarak kabul ettiklerini kaydederek, "Sanayicimizin moralinin yükselmesi üretime olumlu yansıdı. Ancak ihracat ne yazık ki beklediğimiz hızda artmıyor. Sektörümüzün büyümesinde ihracat önemli bir paya sahip. Bu gerçekten hareketle 2020 yılında daha fazla ihracat diyeceğiz. Plastik işleme makinelerindeki zayıf görünüm de hala devam ediyor. Geçen sene sektördeki makine ve teçhizat yatırımları 2018 yılına kıyasla yüzde 27 gerileyerek 730 milyon dolara indi. Sektörün geleceğinde teknoloji yatırımları büyük önem taşıyor. Yılın ilerleyen aylarında plastik işleme makinelerinde de üretime paralel bir toparlanma bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Sektör ile ilgili karalama kampanyalarının olumsuz tabloda önemli bir payı olduğunu belirten Eroğlu, şunları kaydetti:



"Plastik düşmanlığı ile ülke ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri yok edilmeye çalışılıyor. Sorumsuzca yapılan karalamalar üretime, ihracata, istihdama zarar veriyor. Plastik düşmanlığı demek insanların ucuz ve kaliteli ürüne ulaşmasının engellenmesi demek. Kimse unutmasın ki plastik çevreye zarar vermez, bilinçsiz tüketim zarar verir. Sadece plastikler değil hiçbir ambalajın, alışveriş poşetinin doğada işi yok. Çevre bilinci, tüketilen her ürünü yeniden nasıl ekonomiye kazandırabilirim diye sorarak başlayacak. Geçtiğimiz yıl start verdiğimiz 'Plastiklerin hayatımızda işi çok, doğada yeri yok' kampanyası ile yaptığımız çağrımızı tekrarlıyor, herkesi geri dönüşüm zincirinin bir halkası olmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA