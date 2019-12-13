Plastik Üreticileri Derneğinden "Patiler Üşümesin" kampanyasına destek

13.12.2019 14:51 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:56

Tosya Kaymakamlığı tarafından başlatılan "Patiler Üşümesin" kampanyasına Plastik Üreticileri Derneği tarafından 25 kulübe bağışlandı.



Tosya Kaymakamlığının geçtiğimiz yıl kış ayında başlattığı "Patiler Üşümesin" kampanyasına Plastik Üreticileri Derneği tarafından destek geldi. Bu kapsamda Plastik Üreticileri Derneği, Tosa Kaymakamlığına 25 kulübe bağışta bulundu.



Kulübelerin tesliminde konuşan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "Kaymakamlığımız tarafından geçtiğimiz yıl kış ayında başlattığımız ve sokak hayvanlarına soğuk kış günleri öncesinde barınak temin etmeyi amaçlayan kampanyamıza destek geldi. Dernek tarafından hayata geçirilen, plastik atıkların kaynağında ayrıştırılması alışkanlığı ve geri dönüşümüne yönelik farkındalık oluşturmayı hedefleyen; plastik atıkların sokak hayvanları için sıcak bir yuvaya dahi dönüşebildiği faydasını topluma aktaran "Yuvaya Dönüşen Plastikler" sosyal sorumluluk projesi kapsamında talebimize olumlu dönüş yaparak 25 adet kulübeyi kampanyamıza bağışlayan Derneğe çok teşekkür ediyorum. Kaymakamlığımızın imkanlarını kullanarak kulübeleri koyacağımız yerde alanın temizlenmesi ve hazırlanması için çalışmalara başladık" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA