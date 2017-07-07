Plastik Tematik Meslek Lisesi İçin Önce Yetenek Sonra Puan



Eğitim sisteminin artık kronik hale gelmiş bu sorununu ortadan kaldıracak önemli bir adım atıldı ve bu yıl Tematik Liseler kuruldu. Yeni sistemde sanayicinin de mesleki eğitimin içeriği ve okul yönetiminde söz sahibi olması mezunların istihdamını kolaylaştıracak bir faktör olarak dikkat çekiyor. Mezunlarına plastik sektöründe 'yüzde 100 İŞ garantisi' sunan Türkiye'nin ilk Tematik Lisesi PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 13 Temmuz'a kadar başvuruları bekliyor. Geleceği parlak bir sektörde eğitim almak ve iş hayatına güçlü bir başlangıç yapmak isteyen öğrencilerin sanat eğitiminde olduğu gibi önce özel yetenek sınavı ile mesleki yetenek ve isteği ölçülecek. Sonrasında bu yeteneği destekleyecek TEOG puanı dikkate alınacak. Bu sistem ile eğitimde çok önemli bir değişimin ilk adımı da atılmış olacak.

Türkiye ekonomisinin üzerinde büyüme rakamları ile gelişimini sürdüren plastik sektörü, ekonominin yıldızı parlayan genç sektörlerinden biri konumunda. Otomotiv, beyaz eşya, elektrik-elektronik, medikal, ambalaj, havacılık ve savunma sanayi gibi birçok sektörde plastiklere olan talebin artışı ve yeni teknolojilerin gelişimine açık altyapısı sayesinde sektörün geleceği parlak, önü açık… Türkiye, halen dünyanın 6., Avrupa'nın ikinci büyük plastik üreticisi konumunda bulunurken sektörde 250 binden fazla kişi istihdam ediliyor. Büyüme ve ihracat artışı ile birlikte sektörün eleman ihtiyacı da artıyor. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), nitelikli eleman ihtiyacı giderek artan sektörün bu sorununa çözüm bulmak amacıyla eğitim misyonu çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Küçükçekmece'de 2013 yılında eğitim hayatına başlayan PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Türkiye'nin ilk Plastik Tematik Lisesi oldu. Plastik sektörüne nitelikli eleman yetiştirecek PAGEV liseleri toplam 2000 öğrenci kapasitesine sahip. Yeni Kurulan Küçükçekmece PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Tematik Lisesi'ne ise sadece 60 öğrenci alınacak. Başvurular 13 Temmuz 2017 tarihinde son bulacak. Bu liselere öğrenci kabulünde alanın gerektirdiği beceri ve yeteneğe sahip olunup olunmadığını belirlemek için özel yetenek, mülakat ve beden yeterliliği, genel yetenek test bataryası, mesleki beceri performans testi yöntemlerinden biri ya da birkaçı uygulanacak ve 500 tam puanı üzerinden değerlendirme yapılacak. Okula kabul puanının yüzde 30'unu bu puan, yüzde 70'ini ise TEOG puanı oluşturacak.

Yetenek odaklı öğrenci seçimi ve PAGEV'in okul yönetiminde doğrudan yer alması öğrencilerin nitelikli ve sektörde tercih edilirliklerini artıracak bir mesleki eğitim almalarını sağlayacak. Küçükçekmece PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, eğitim hayatı süresince gerek staj gerekse de sektör firmalarında süreli çalışma imkânı sunuyor. Öğrencilerine iş yaşamının gerektirdiği donanımları kazandıracak okul, mezunlarını sektörde istihdam etmekte zorlanmayacak.

2016-2017 mezunlarının tamamına sektörde iş sağladıklarını belirten PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, yeni sistemle bu yıl ilk Tematik Lise unvanını kazanan PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yüzde 100 iş garantili bir sektörde eğitim almak isteyen seçkin öğrencilerini beklediğini söyledi. Nitelikli eleman ve işsizlik kısır döngüsünden çıkmada önemli yenilikler getiren Tematik Liselerin olumlu bir adım olduğunu vurgulayan Yavuz Eroğlu, "Türkiye'nin önemli bir genç işsizlik sorunu var. Diğer yandan baktığınızda sanayicilerimizin de en büyük sorunu nitelikli eleman bulamamak. Öğrenci mezun olunca iş bulamıyor sanayici de ihtiyacına uygun eleman… Burada ciddi bir kısırdöngü var. Gelişmiş ülkelerdeki mesleki eğitim yaklaşımını ülkemizde de uygulamak zorundayız. Yetkinlik esaslı ve uygulamaya dönük eğitim vermemiz gerekiyor. Okul ve sanayiciyi ortak bir platformda buluşturamadığımızda sorun sürüp gidecek, işsizlik de nitelikli eleman açığı da çığ gibi büyüyecektir. Özel yetenek değerlendirmesi ve sanayicileri de kapsayan ve oldukça demokratik bir yönetim modeli olan Okul Yönetim Kurullarının bu açıdan önemli yenilikler getirdiği inancındayım. Sanat eğitiminde olduğu gibi mesleki eğitimde de yeteneğin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple TEOG dışında özel yetenek ve mesleğe olan isteği de test ediyoruz" diye konuştu.

PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, okula başvurular ve öğrenci seçimi konusunda ise şunları söyledi: "PAGEV olarak çok uzun yıllardır sektörümüzün yetişmiş işgücü sorunu üzerine düşünen ve bu amaçla projeler yürüten, okullar açan bir vakıfız. PAGEV ve sektör temsilcilerimiz okulumuzla çok yakından ilgileniyor, desteklerini esirgemiyorlar. Öğrencilerimiz yaşamları için önemli bir karar eşiğindeler. Hem iyi bir eğitim alabilecekleri hem de geleceği açık, mezun olduktan sonra sektörde işlerinin hazır olduğu bir okul tercihi yapmak isteyen tüm yetenekli öğrencilerimizi okulumuza başvurmaya davet ediyoruz. PAGEV ve sektör temsilcilerimizin de yer aldığı Okul Yönetim Kurulumuz başvuru sahiplerini özel yeteneği de içeren değerlendirme sınavına alacaklar. Öğrenci seçimi ve okula yerleştirmede bu sınavın payı yüzde 30 olurken yüzde 70'i ise TEOG puanı ile yapılacak."

Küçükçekmece PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Erhan Algan Kaya ise "Okulumuz 2017-2018 öğretim yılından itibaren "Tematik Meslek Lisesi" olarak eğitim faaliyetlerine devam edecek olup Türkiye'nin ilk ve tek Tematik Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi unvanını taşıyor. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz, uzman öğretmenlerimiz nezaretinde eğitimlerini tamamlayıp sektörde iş garantisi ile mezun edilecek. Öğrencilerimiz plastiğin tasarımından üretimine her noktasında değerli birer meslek sahibi olabilecekler. Okulumuz; merkezi lokasyonu, son derece yeterli derslik ve atölyeleri, sportif ve sosyal faaliyet imkanları ve son teknolojiye sahip makinelerin kullanıldığı atölyeleri ile önemli fırsatlar sunuyor. Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elaman yetiştirme amacına ek olarak akademik başarı konusunda da iddialı olan okulumuza geleceğin iş insanları olmaya aday öğrencilerimizi bekliyoruz. Liseden sonra eğitim hayatlarına devam etmek isteyen öğrencilerimiz de ilgili teknik ve mühendislik alanlarına girişte avantaj sağlayacaklar" dedi.

