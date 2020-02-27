Plastik şişelerde içki sattığı iddiasıyla tutuklandı
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Plastik şişelerde içki sattığı iddiasıyla tutuklandı

TRABZON'da, plastik su şişelerine doldurulan içkileri sattığı iddiasıyla gözaltına alınan İ.C., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

27.02.2020 17:37 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:38
Plastik şişelerde içki sattığı iddiasıyla tutuklandı

TRABZON'da, plastik su şişelerine doldurulan içkileri sattığı iddiasıyla gözaltına alınan İ.C., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, plastik su şişelerine doldurulan içkilerin satıldığı yönündeki ihbar üzerine depoya baskın düzenledi. Operasyonda içki dolu, yarım litrelik 44 plastik su şişesi ele geçirildi. Gözaltına alınan depo sahibi İ.C., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  


Kaynak: DHA

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