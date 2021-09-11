Plastik şişeler kamyonetten düştü, sürücü yola devam etti - Haberler
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Plastik şişeler kamyonetten düştü, sürücü yola devam etti

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel
Plastik şişeler kamyonetten düştü, sürücü yola devam etti

DİYARBAKIR'da, üzerinde atıkların olduğu, seyir halindeki kamyonetten plastik şişeler, yola düştü.

DİYARBAKIR'da, üzerinde atıkların olduğu, seyir halindeki kamyonetten plastik şişeler, yola düştü. Sürücünün fark etmesine rağmen yoluna devam etmesi, yoldan geçen diğer sürücülerin tepkisini çekti.

Diyarbakır- Elazığ yolunda, plastik atık taşınan kamyonetten rüzgarın etkisiyle düşen şişeler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kamyonet sürücüsünün durumu fark etmesine rağmen yoluna devam etmesi, görüntü çeken sürücülerin tepkisine neden oldu. Kamyonet sürücüsü, kısa süre sonra yol üzerinde gözden kayboldu.


Plastik şişeler kamyonetten düştü, sürücü yola devam etti

Plastik şişeler kamyonetten düştü, sürücü yola devam etti

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Son Dakika Haberleri
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Haber: Plastik şişeler kamyonetten düştü, sürücü yola devam etti - Haberler
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