PLASTİK ŞİŞEDEKİ TEHLİKEYE DİKKAT
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PLASTİK ŞİŞEDEKİ TEHLİKEYE DİKKAT

PLASTİK ŞİŞEDEKİ TEHLİKEYE DİKKAT
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MARMARA Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tunç Akkoç, plastik şişelerdeki tehlikeye dikkat çekti.

MARMARA Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tunç Akkoç, plastik şişelerdeki tehlikeye dikkat çekti. Akkoç, trafikte satılan, araçlarda bırakılarak güneşe maruz kalan şişelerdeki suları tüketmenin sağlık açısından zararlı olduğunu kaydetti.

Yaz aylarında plastik şişelerde satılan sular daha fazla tercih ediliyor. Gün içinde güneş ışınına maruz kalan bu şişeler defalarca kullanılabiliyor. Uzmanlar ise trafikte satılan, arabada bırakılarak güneşe maruz kalan bu suları tüketmenin sağlık açısından zararlı olduğu konusunda uyarıyor. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tunç Akkoç, pet şişenin içeriğinde bulunan kimyasala dikkat çekerek, "Plastik şişelere baktığımızda, kimyasal yapısı nedeniyle uzun süre dayanıklı yapılar tercih ediliyor. Bunların çözünürlükleri çok düşük, dolayısıyla doğada uzun süre kalabiliyorlar. Bu kimyasal maddeler zaman içerisinde, özellikle ışığa maruz kaldıklarında, suyun içerisinde daha çok çözünüyorlar. Bunun sonucunda; bunlar tüketildiği zaman, ciddi problemler yaratıyorlar. Bağışıklık sistemini uyararak yabancı madde olarak algılandıkları için sistem doğrudan yanıt veriyor bunlara. Yanıt dışında aynı zamanda toksik etkileri de var ve bu durum hücrelere zarar veriyor" diye konuştu.

"DENİZ CANLILARINDAN DOLAYLI OLARAK İNSANLARA GEÇEBİLİYOR"

Deniz canlılarının pet şişe atıklarından beslendiğini belirten Prof. Dr. Tunç Akkoç, "Doğaya baktığımızda; bu pet şişeler kullanıldığında ormanlarda bunların çözünürlükleri çok düşük olduğu için yine yüksek ısıyla beraber, o bölgede beslenen canlılar da bunlarla kontamine olabiliyorlar. Bunun sonucunda da bu hayvanların insanlar tarafından tüketilmesiyle birlikte insanlar da zarar görebiliyor. Onun dışında, deniz canlılarına bakalım mesela; göllerde ve denizlerde bulunan, yine atılmış pet şişeler yüksek ısıya maruz kaldıkları zaman bahsettiğimiz kimyasal maddeler suya geçiyor ve deniz canlıları bunlarla besleniyor bir şekilde. Dolaylı olarak insanlara da geçebiliyorlar. Bu bahsettiklerim damacana sular için de geçerli" uyarısında bulundu.

"PET ŞİŞELERİN ÇOK HIZLI TÜKETİLMESİ GEREKİYOR"

Suların güneş görmeyen bir ortamda saklanması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Tunç Akkoç, uyarılarını şu şekilde sürdürdü:

"Bizim doğaya bıraktığımız pet şişeler ve diğer plastik yapılar doğada uzun süre kalsalar dahi yok olmuyorlar. İçindeki kimyasallar zaman içerisinde ısıyla çözündüklerinde toprağa karışabiliyor. Eğer orada bir kaynak varsa ve o kaynağa inerse tekrar o döngüyle karşılaşabiliyoruz. Bu nedenle pet şişelerin çok hızlı bir şekilde tüketilmesi gerekiyor. Özellikle bunları sağlayan yerlerin pet şişeleri sıcak yerde tutmaması ve hızlı şekilde tüketiciye ulaştırması gerekiyor. Stok sisteminde uzun süre kalan sular, yani pet şişeler bir şekilde sıcakla ve bulunan ortam ısısıyla birlikte o kimyasal maddeleri dışarıya doğru yayacaklar. Bazı suları içtiğimiz zaman acı bir tat gelir, işte acı tadın sebebi kimyasalın işin içine girmesidir."

PLASTİK ŞİŞEDEKİ TEHLİKEYE DİKKAT
PLASTİK ŞİŞEDEKİ TEHLİKEYE DİKKAT
PLASTİK ŞİŞEDEKİ TEHLİKEYE DİKKAT
PLASTİK ŞİŞEDEKİ TEHLİKEYE DİKKAT

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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