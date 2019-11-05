Plastik şişede sahte içki satmışlar

05.11.2019 08:13

İzmir'de bir depoya düzenlenen ve yarım litrelik pet su şişelerine doldurulmuş sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda iki zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu, Konak'ta bir depoda sahte içki imal edildiğini ve satışının yapıldığını tespit etti.

Depoya düzenlenen operasyonda, yarım litrelik pet su şişelerine doldurulmuş halde 201 litre sahte rakı ve votka ele geçirildi.

Operasyonda, Ş.K. ve H.M. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Bu arada zanlıların, sahte içkileri, yarım litrelik pet su şişelerine doldurarak sattığı belirlendi.

Kaynak: AA