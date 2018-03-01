Plastik Sektörü Cezayir ile İmzalanan Petrokimya Anlaşmasından Umutlu

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, Cezayir'in milli enerji şirketi ile Rönesans Endüstri arasında imzalanan, Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi'nde 1 milyar dolarlık petrokimya tesisi kurulmasına yönelik anlaşmaya ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın Cezayir'de açıkladığı yıllık 450 bin ton polipropilen üretecek 1 milyar dolarlık petrokimya yatırımı, Türkiye pazarının büyüklüğü ve potansiyelini de ortaya koyması açısından önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin plastik üretiminde dünyada altıncı, Avrupa'da ise ikinci olduğunu ifade etti.

Ülkenin ekonomik büyümesi ve ihracattaki yükselişin iç pazarda plastik talebini sürekli artırdığına işaret eden Eroğlu, sektörün daha fazla yerli petrokimya yatırımına ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Eroğlu, geçen yıl 2,1 milyon ton polipropilen ham maddesi ithalatı yapıldığını, Cezayir ile yapılan anlaşma çerçevesinde hayata geçirilecek yatırımla bu miktarın önemli ölçüde azalacağını vurguladı.

Plastik sektöründe ham madde ithalatının yüzde 88'e dayandığını belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Petrolümüz yok ancak plastik üretiminde kayda değer bir altyapı, deneyim ve 'know how' sahibi olduk. Ekonomik büyüme ve ihracatçı sektörlerdeki yükselişle iç pazarda da plastik talebi sürekli artıyor. Cumhurbaşkanımızın Cezayir'de açıkladığı yıllık 450 bin ton polipropilen üretecek 1 milyar dolarlık petrokimya yatırımı, Türkiye pazarının büyüklüğü ve potansiyelini de ortaya koyması açısından önemli. Sektörümüz açısından bu yatırımı son derece olumlu buluyor ve yeni yatırımlar için teşvik edici olmasını bekliyoruz. Geçen yıl ithal ettiğimiz 7,2 milyon tonluk ham maddeye 10,2 milyar dolar ödedik. Yerli petrokimya yatırımlarının artması bu değerin ülkemizde kalmasını sağlar. Ayrıca yerli polipropilen yatırımı sadece dış ticaret açığını azaltmakla kalmaz, katma değerli mühendislik plastiklerine geçiş için de bir know-how ve insan kaynağı oluşturacaktır."