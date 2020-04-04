Plastik sebzelik içerisinde 5 kilo 630 gram eroin ele geçirildi Plastik sebzelik içerisinde 5 kilo 630 gram eroin ele geçirildi Van merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir ikamette yapılan aramada 5 kilo 630 gram eroin ele geçirildi.

Plastik sebzelik içerisinde 5 kilo 630 gram eroin ele geçirildi

VAN - Van merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir ikamette yapılan aramada 5 kilo 630 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi Fedakar Sokak üzerinde bulunan bir ikamette arama yaptı. Narkotik Madde Arama Köpeği Zeyna ile birlikte yapılan detaylı aramada; plastik sebzelik içerisinde 11 paket halinde toplam 5 kilo 630 gram eroin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili ikamet sahibi M.K. isimli şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/ Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek" denildi.

(EKİP-ŞAK-Y)

Kaynak: İHA