Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işbirliğinde, "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı" düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Gül gerçekleştirdi. Gül, "Plastik poşetler, doğada en uzun kalan ürünlerdir. Bir plastik poşet doğada bin yıl kalabiliyor. Güneşin etkisiyle toprağa karıştığı zaman hem toprağın içinde yaşayan canlılara zarar veriyor, hem de içinde bulundurduğu kanserojen maddelerden dolayı insan sağlığına zarar veriyor. Dünyada 5 trilyon poşet kullanımı gerçekleşiyor. Bu de doğamızın ne kadar kirletilmiş olduğunu gösteriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız'ın uygulamaya koyduğu poşetlerin ücretli olması uygulaması, gerçekten büyük etki oluşturdu. Yetkililerden aldığımız bilgiye göre plastik poşet tüketiminde yaklaşık yüzde 75 düşüş meydana geldi" dedi.

"Sıfır Atık Projesi'ni uyguluyoruz"

ATSO'nun Sıfır Atık Projesi'ni Afyonkarahisar'da ilk uygulayan kurumlar arasında olduğunu vurgulayan Gül, "Burada dile getireceğimiz ikinci konu da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ni Afyon'da uygulayan kurumlardan birisi olduk. Personelimize hızlıca eğitim verdik. Hizmet binamızda, misafirlerimizin yoğun olduğu 2'nci ve 3'üncü katlara ayrışma kutuları konuldu. Bu kutulardaki atıklar, Odamızın arka tarafındaki katı atık toplama merkezinde toplanıyor. Bu konuda 3 ayda bir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirim yapıyoruz. Bu atıklar, ekonomiye yeniden kazandırılıyor. Özellikle kendi işyerlerimizde de buna özen gösterirsek ülke ekonomisine katkı sağlamış oluruz" ifadelerini kullandı.

Gül'ün konuşmasının ardından Çevre Mühendisi Birol İnan, plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulaması ve Sıfır Atık Projesi hakkında bilgi verdi. Toplantı, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Mustafa Oruç ve Şube Müdürü Teoman Kantarcı'nın katılımcıların sorularını cevaplaması ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA