Plastik Poşetlerin Kullanımında Ciddi Oranda Düşüş Var

Türkiye'de Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince 1 Ocak 2019'dan itibaren plastik torbaların müşterilere 25 kuruş karşılığında satılmasına karar kılındı. Bu kararla birlikte satış noktaları, her bir poşetin satışından kullanıcıdan en az 25 kuruş alacak ve bunun 15 kuruşu, "Geri Kazanım Katılım Payı" olarak Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü'ne verilecek. Bu para, çevre projelerinin desteklenmesi için toplanıyor.

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi, bazı kişiler için yararlı bir uygulama, bazı kişiler için gereksiz bir uygulama gibi görünüyordu. Uygulamanın yegâne amacı ise plastik kullanımını azaltarak çevre kirliliğini önlemek ve çevre duyarlılığı için farkındalık oluşturmak. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre uygulamadan sonra poşet kullanımında büyük bir azalma oldu, bu da en azından istenilen plastik kullanımını azaltma çabasının gerçekleştirildiğini bizlere gösteriyor.

Poşetlerin ücretlendirilmesinden önce aylık kişi başı poşet kullanımı 35 adetken, şu anda kişi başı poşet kullanımı 10'a kadar düştü. Plastik torba kullanımının azaltılmasıyla beraber müşterilerin farkındalık seviyelerinin arttıkları ve toplumda bez çanta, file gibi taşıma ekipmanlarının kullanılmasının yaygınlaştığı da belli oldu.

Bakanlık, süreci hiçbir aksaklık olmadan ilerletmek ve uygulamada farklılıklar oluşmasına fırsat oluşturmamak amacı ile izleme ve kontrol işlemlerini çok titiz bir şekilde yürütüyor. Uygulama bu şekilde istikrarlı devam ederse, plastik poşet kullanımından tamamen vazgeçilebilir ve toplum bez çanta veya file gibi çok kullanımlık taşıma ekipmanlarına daha fazla alışarak plastik kirliliği oluşturmaktan kaçınabilir. Bakanlık tarafından atılan adım çevreyi korumak adına ne kadar önemliyse, vatandaşların bu konudaki tutumu da o kadar önemli.