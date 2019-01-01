Plastik Poşetler 25 Kuruştan Satılmaya Başlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle hayata geçirilen ücretli plastik poşet uygulaması, bugün itibarıyla tüm Türkiye'de uygulanmaya başlandı.

Ücretli plastik poşet uygulamasının ilk gününde vatandaşlar, satış noktalarından kullanmak istedikleri plastik poşet için 25 kuruş ödedi.

Kasiyerler, hayata geçirilen yeni düzenlemeyle ilgili vatandaşları bilgilendirdi, alışveriş yapan kişilere poşetlerin ücretli olduğunu hatırlattı.

Ankara'da bir markette kasiyer olarak çalışan İrem İlter, müşterilerin farklı tepkiler verdiğini belirtti.

İlter, "Bazı müşterilerimiz bu uygulamanın çevre kirliliğinin önüne geçilmesi açısından oldukça faydalı bir uygulama olduğunu söylüyor. Bazıları da daha makul bir ücrete satılmasını istiyor. Şahsen bu uygulamayı destekliyorum. Özellikle poşet israfının önüne geçilmesi açısından oldukça faydalı bir uygulama. Keseler, fileler taşıyacağız, daha nostaljik olacak. Hem de çevreye zarar verilmeyecek." diye konuştu.

Kaynak: AA