Plastik Poşet Yerine Rengarenk Fileler

'Sıfır Atık Projesi' kapsamında 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren bez ya da file torbalara geçilecek olması ve plastik alışveriş poşetlerin tüm satış noktalarında ücretli satılacak olmasından dolayı Samsun'da usta öğreticiler ve kursiyerler rengarenk alışveriş fileleri örmeye başladı.

Türkiye genelinde 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında 1 Ocak 2019'dan itibaren vatandaşlar bez ya da file torbaya yönlendirilecek ve plastik alışveriş poşetleri ise ücretli olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenen projeyle atıkların olabildiğince engellenmesi ya da en aza düşürülmesi, ayrı ayrı toplanması ve geri dönüşümle enerji kaynağı haline getirilmesini amaçlanmakta.

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Yıldıray Çınar Kültür Merkezi el sanatları atölyesinde usta öğretici ve kursiyerler de 'Sıfır Atık Projesi'ne destek vermek amacıyla alışveriş fileleri örüyor. Yaklaşık 12 usta öğretici ve 200 kursiyerin büyük bir özenle binlerce ilmek atarak ördüğü rengarenk fileler 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren plastik poşetlerin yerini alacak.

"Çevre ve doğaya duyarlıyız"

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, çevreye ve doğaya duyarlı bir belediyecilik anlayışı içerisinde faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yapılan düzenleme ile 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren plastik poşetlerin ücretli bir şekilde verileceğini kaydeden Tok, "Düzenleme ile naylon poşetlerin kullanılmaması hedefleniyor. Çünkü bu poşetlerin geri dönüşümü olmuyor. Toprakla karışma şansı yok. Dolayısıyla çevreye duyarlı bir belediyecilik anlayışında olduğumuz için örgü alışveriş fileleri yapıyoruz. Artık vatandaşlarımız bu örgü filelerle birlikte alışverişlerini yapmış olacaklar ve doğaya bir katkımız olacak. Bu duyarlılıktan dolayı halk eğitim müdürlüğümüz ve belediyemizin kültür müdürlüğündeki bütün birimlerindeki örgü kurslarımızda bunu başlatmış bulunmaktayız. Arkadaşlarımızda bu konuda çok duyarlı bir çalışma içerisinde" dedi.

"Sıfır Atık Projesi'ni destekliyoruz"

Sıfır Atık Projesi'ni desteklediklerini ifade eden usta öğretici Gülizar Üçüncü ise "Geleceğimiz için, çocuklarımız için, temiz bir çevre ve toplum için biz de varız. Fileleri rengarenk yapmayı düşündük. Çünkü her insanın renk seçimi farklıdır. Onun için de her renkten olsun dedik. Ruh halimizi de yansıtsın istedik. Günde yaklaşık 3-4 adet file yapıyoruz. Herkes bizim gibi file ördüğünde plastik poşetlere gerek kalmayacak" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA