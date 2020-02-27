Plastik poşet yasağı - NEW
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Plastik poşet yasağı - NEW

Alışveriş yapanlardan detaylar Poşet kullanan insanlardan detaylar NEW YORK - ABD'nin New York eyaleti genelinde, 1 Mart itibariyle plastik poşet yasağı kararı alındı.

27.02.2020 23:12 | Son Güncelleme: 27.02.2020 23:14
Plastik poşet yasağı - NEW

Alışveriş yapanlardan detaylar

Poşet kullanan insanlardan detaylar - ABD'nin New York eyaleti genelinde, 1 Mart itibariyle poşet yasağı kararı alındı.

Plastik poşetler New York eyaletinde yasaklanırken kağıt torbalar 5 cent olarak ücretlendirildi.

Kaynak: AA


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: Plastik poşet yasağı - NEW
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