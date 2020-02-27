Plastik poşet yasağı - NEW
Alışveriş yapanlardan detaylar Poşet kullanan insanlardan detaylar NEW YORK - ABD'nin New York eyaleti genelinde, 1 Mart itibariyle plastik poşet yasağı kararı alındı.
27.02.2020 23:12 | Son Güncelleme: 27.02.2020 23:14
Alışveriş yapanlardan detaylar
Poşet kullanan insanlardan detaylar NEW YORK - ABD'nin New York eyaleti genelinde, 1 Mart itibariyle plastik poşet yasağı kararı alındı.
Plastik poşetler New York eyaletinde yasaklanırken kağıt torbalar 5 cent olarak ücretlendirildi.
Kaynak: AA