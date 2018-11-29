Plastik poşet, egzoz gazı emisyon ölçümü ve bisiklet yolu teklifi yasalaştı
Plastik alışveriş poşetlerinin ücretli hale getirilmesi, egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayanlara uygulanan cezanın artırılması, yeni imar planlarında bisiklet yollarının zorunlu tutulması gibi düzenlemeler içeren Çevre Kanunu teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Plastik alışveriş poşetlerinin ücretli hale getirilmesi, egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayanlara uygulanan cezanın artırılması, yeni imar planlarında bisiklet yollarının zorunlu tutulması gibi düzenlemeler içeren Çevre Kanunu teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Kaynak: Dunya.com