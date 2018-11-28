Plastik Poşet Düzenlemesi Meclis'ten Geçti

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 9 maddelik ilk kısmı TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Teklife göre, plastik alışveriş poşetleri tüketiciye en az 25 kuruştan satılacak. Plastik poşetleri ücretsiz veren satış noktalarına, kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 lira idari para cezası uygulanacak. Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 9 maddelik ilk kısmı TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Teklifle, çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi için plastik poşet, plastik ambalaj kullanımının azaltılması amaçlanıyor. Bu kapsamda plastik poşet ve ambalajlarda depozito uygulaması, kirliliğin önlenmesine yönelik teminat alınması gibi önlemler alınacak.

Plastik alışveriş torbaları için satış noktalarından 15 kuruş, lastik, akümülatör, piller ve araç bataryaları, otomotiv pilleri, madeni yağ, bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya (televizyon, küçük ev aletleri, buzdolabı ve soğutucular gibi beyaz eşyalar) piyasaya sürenlerden, ithalatçılardan belirtilen miktarlarda geri kazanım katılım payı tahsil edilecek.

1 OCAK 2021'DEN İTİBAREN ZORUNLU OLACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, belirleyeceği ambalajlar için depozito uygulamasını 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren zorunlu tutacak. Depozito kapsamındaki ambalajlı ürünlerin satış noktaları, depozito uygulaması toplama sistemine katılım sağlayacak.

Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine bin 250 lira ceza verilecek. Aynı araç, yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona neden oluyorsa ceza 2 bin 500 liraya çıkacak.

(Ahmet Umur Öztürk - Caner Ünver/İHA)