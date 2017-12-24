Plastik Poşet Düzenlemesi Fırsatçılığa Dönüştürülmemeli"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir çevre bırakmak için alışverişlerde kese kağıdı ve bez poşet kullanma alışkanlığının tekrar kazanılması gerektiğini belirterek, "Ancak çevre koruma tedbirleri, poşetten para kazanma fırsatına dönüşmemeli." ifadesini kullandı.



Palandöken, yazılı açıklamasında, marketlerde plastik poşetlerin ücret karşılığı satılması ile ilgili zorunluluğun 1 Ocak 2019'da başlayacak olmasına rağmen birçok marketin plastik poşetlerden ücret almaya başladığına dikkati çekti.



Plastik poşetlerin ücretli olması halinde poşet kullanımının mutlaka azalacağının altını çizen Palandöken, "Plastik poşetlerin doğada uzun yıllar kaldığını biliyoruz ve plastik atıkların azaltılması adına poşetlerin ücretli olmasını destekliyoruz. Çünkü, sağlıklı nesiller yetiştirmek için kullandıklarımıza dikkat etmeliyiz. Ancak çevre koruma tedbirleri, poşetten para kazanma fırsatçılığına dönüşmemeli." değerlendirmesinde bulundu.



Palandöken, alışverişlerde kese kağıdı ve bez poşet kullanma alışkanlığının tekrar kazandırılması için çeşitli kampanyalar düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.