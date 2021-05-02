Plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı,3 şüpheli tutuklandı,İstanbul...
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Plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı,3 şüpheli tutuklandı,İstanbul...

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 kilogram ağırlığında 6 plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 kilogram ağırlığında 6 plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 28 Nisan'da, otogarda 5 kilogram ağırlığında 6 plastik patlayıcının ele geçirilmesine ilişkin olay yerinde yakalanan R.A. (25) ve İ.Z. (27) ile daha sonra yakalanan Y.S'nin (39) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Burada soruşturmayı yürüten başsavcılıkça ifadesi alınan şüpheliler, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan 174. madde kapsamında, "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Sorgu aşamasından sonra nöbetçi hakimlik, bu şüphelilerin, "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

Başsavcılıkça yapılan açıklamada, bu kişilerin örgütsel bağlantılarına yönelik soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Olay

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 28 Nisan'da otogar ve çevresinde Kovid-19 önlemleri denetimi sırasında şüphelenilen 2 kişinin kaçmaya çalışması üzerine yaşanan kovalamaca sonucu R.A. ve İ.Z. yakalanmıştı.

Şüphelilerden R.A'nın kaçmaya çalışırken elindeki çantayı yol kenarındaki aracın altına bırakması üzerine yapılan incelemede çanta içinde patlayıcı düzenek ele geçirilmişti.

Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çantada yaklaşık 5 kilogram ağırlığında patlamaya hazır, 4'ü cep telefonuyla uzaktan komutalı, 2'si zaman ayarlı toplam 6 plastik patlayıcı olduğunu tespit etmişti.

Olaya ilişkin geniş çalışma yürüten polis, şüphelilerin 3 kişi olduğunu tespit etmiş, diğer şüpheli Y.S'yi 29 Nisan gece saatlerinde Bakırköy'de yakalamıştı.

Plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı,3 şüpheli tutuklandı,İstanbul...
Plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı,3 şüpheli tutuklandı,İstanbul...
Plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı,3 şüpheli tutuklandı,İstanbul...
Plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı,3 şüpheli tutuklandı,İstanbul...

Kaynak: Anadolu Ajansı

İstanbul'da plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
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