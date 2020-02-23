Plastik, mermer ya da ahşap.. Hangi kesme tahtası daha hijyenik?
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Plastik, mermer ya da ahşap.. Hangi kesme tahtası daha hijyenik?

Dünyanın bütün mutfaklarda olan kesme tahtaları insan sağlığı için risk taşısa da et ve sebze gibi gıdaların kesimi için kullanmaya devam edeceğiz. Genelde ahşap, plastik ve mermer gibi farklı maddelerden yapılan bu tahtaların hangisi sağlığımız en az zararlı ?

23.02.2020 09:55 | Son Güncelleme: 23.02.2020 09:55
Plastik, mermer ya da ahşap.. Hangi kesme tahtası daha hijyenik?

Dünyanın bütün mutfaklarında yer alan kesme tahtaları insan sağlığı için risk taşısa da et ve sebze gibi gıdaların kesimi için kullanmaya devam edeceğiz. Genelde ahşap, plastik ve mermer gibi farklı maddelerden yapılan bu tahtaların hangisi sağlığımız için en az zararlı?


Kesme tahtası için hangi maddenin daha hijyenik olduğunu tespit etmek için California Üniversitesi'nde mikrobiyolog Dr. Dean O. Cliver bir deney gerçekleştirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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