Plastik leğen ve poşetle kayak keyfi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Plastik leğen ve poşetle kayak keyfi

03.02.2021 08:50 | Son Güncelleme: 03.02.2021 09:00
Plastik leğen ve poşetle kayak keyfi

MERSİN'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimleri, kar yağışı ile beyaza büründü.

MERSİN'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimleri, kar yağışı ile beyaza büründü. Yağış sonrası yüksek kesimlere çıkan çocuk ve yetişkinler, evden getirdikleri plastik leğen ve poşetlerle kayarak ve kardan adam yaparak karın keyfini çıkarttı.

Erdemli ilçesinde 1800 rakımlı Toros Dağları'nın eteklerinde bulunan mahalleler, kar yağışının ardından beyaz örtü ile kaplandı. Bölgede yaşayan aileler ve çocuklar karın yağdığı yüksek kesimlere giderek yanlarında getirdikleri plastik leğen ve poşetlerle kayıp, karın keyfini çıkardı, kimisi ise kardan adam yaparak eğlendi. Bazı vatandaşlar ise yanlarında getirdikleri pekmezi kara dökerek karsambaç yapıp, yedi.

Yarı yıl tatili sırasında kar yağışının kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen çocuklar, bu yıl kar yağmayacak diye korktuklarını, ancak yağışla birlikte plastik leğen ve poşetler yardımı ile kayarak tatilin keyfini çıkardıklarını söyledi.

Çocukları ile birlikte gelen aileleri de yağışın ardından güzel ve güneşli havayla birlikte yüksek kesimlere çıktıklarını, hem kayak yaparak eğlenen çocuklarının hem de kendilerinin mutlu olduğunu belirtti.


Plastik leğen ve poşetle kayak keyfi
Plastik leğen ve poşetle kayak keyfi
Plastik leğen ve poşetle kayak keyfi
Plastik leğen ve poşetle kayak keyfi
Plastik leğen ve poşetle kayak keyfi
Plastik leğen ve poşetle kayak keyfi
Plastik leğen ve poşetle kayak keyfi
Plastik leğen ve poşetle kayak keyfi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Özcan Deniz Barış Manço Defne Samyeli
Spor Okan Buruk Fatih Terim Ersun Yanal Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Sel İzmir Twitter Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Plastik leğen ve poşetle kayak keyfi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 09:10:43. #1.14#
title