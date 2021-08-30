Son dakika haber | Plastik kasa fabrikasında korkutan yangın
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Son dakika haber | Plastik kasa fabrikasında korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Plastik kasa fabrikasında korkutan yangın Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir plastik kasa fabrikasının bahçesinde yangın çıktı Maddi hasarın meydana geldiği yangında büyük panik yaşanırken 50 bin plastik kasa kül oldu Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir plastik kasa fabrikasının bahçesinde...

Plastik kasa fabrikasında korkutan yangın

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir plastik kasa fabrikasının bahçesinde yangın çıktı

Maddi hasarın meydana geldiği yangında büyük panik yaşanırken 50 bin plastik kasa kül oldu

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir plastik kasa fabrikasının bahçesinde çıkan yangın paniğe neden olurken, yaklaşık 50 bin plastik kasa kül oldu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde plastik kasa üretimi yapan bir fabrikanın bahçesindeki plastikler biranda alev aldı. Plastiklerin hızla tutuşmasıyla büyüyen yangın paniğe neden olurken imalathanedeki 7 işçi yangına müdahale etmeye çalıştı. Alevlerin yükselmesiyle birlikte ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmayla yangının diğer işletmelere ve fabrika binasına sıçramadan söndürdü. Yangında can kaybı veya yaralanan olmazken 50 bin plastik kasanın yandığı ve maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi.

Yangının önce bahçedeki kuru otlardan çıktığı ardından da plastik kasalara sıçradığı ihtimali üzerinde durulurken Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Son dakika haber | Plastik kasa fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haber | Plastik kasa fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haber | Plastik kasa fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haber | Plastik kasa fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haber | Plastik kasa fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haber | Plastik kasa fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haber | Plastik kasa fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haber | Plastik kasa fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haber | Plastik kasa fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haber | Plastik kasa fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haber | Plastik kasa fabrikasında korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Keskin

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