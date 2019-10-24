Plastik kartla kapı açan hırsızlara operasyon

24.10.2019 13:38

İstanbul'da çok sayıda evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte çok sayıda evden benzer şekilde hırsızlık yapılması üzerine, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki çalışmanın ardından 15 adrese düzenlenen eş zamanlı baskında, aralarında suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Kenan D'nin de (19) bulunduğu 10 kişi yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Daha önce de 10 kişi tutuklanmış

Polisin araştırmasında, güvenlik kamerası bulunmayan sokaklardaki evleri hedef aldıkları ve kiraladıkları araçlarla sabaha karşı hırsızlık yapmaya çıktığı belirtilen şüphelilerin, içeriden kilitlenmeyen kapıları plastik kartla açtıkları tespit edildi.

Evlerden para, ziynet eşyası ve elektronik eşya çalan şüphelilerin 20 adresten toplam 1 milyon lira tutarında hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Farklı dönemlerde düzenlenen operasyonlarda da aynı şebekenin üyesi olduğu iddia edilen 10 kişinin yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: AA