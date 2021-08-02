Plastik imalatı yapan şirketten 5'inci yılını dolduran çalışanlarına plaket
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Plastik imalatı yapan şirketten 5'inci yılını dolduran çalışanlarına plaket

Plastik imalatı yapan şirketten 5'inci yılını dolduran çalışanlarına plaket
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Faaliyetlerine 2015 yılında üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek amacıyla, elektrik-elektronik, beyaz eşya, otomotiv, enerji, sağlık, inşaat, biyomedikal ve raylı ulaşım başta olmak üzere birçok sektör için fonksiyonel mühendislik plastikleri geliştirerek başlayan IMS Polymers, kurumda...

Faaliyetlerine 2015 yılında üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek amacıyla, elektrik-elektronik, beyaz eşya, otomotiv, enerji, sağlık, inşaat, biyomedikal ve raylı ulaşım başta olmak üzere birçok sektör için fonksiyonel mühendislik plastikleri geliştirerek başlayan IMS Polymers, kurumda 5'inci yılını doldurmuş çalışanlara plaket ve teşekkür belgesi verdi.

Organizasyona Yönetim Kurulu Başkanı Yansı Eraslan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ebru Eraslan ve Genel Müdür Metin Taştan katıldı. 

"KISA BİR SÜRE İÇİNDE AR-GE BÜYÜKLÜĞÜNDE İLK 500'E GİRDİK"

Yönetim Kurulu Başkanı Yansı Eraslan yaptığı konuşmada yapıları kurmanın, büyütmenin, geliştirmenin ve ona sahip çıkmanın zor bir iş olduğunu ve ilk günden itibaren Ar-Ge yatırımı yaparak bu yola çıktıklarını belirtti.  Eraslan, Türkiye'deki tüm şirketlerin Ar-Ge büyüklüğüne göre sıralandığı Türkiye'nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketler listesinde çok kısa bir zamanda ilk 500'e girdiklerini belirterek kuruldukları günden bu yana büyük bir çaba gösteren çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Şirkette 5. yılını dolduran çalışanlara plaket ve teşekkür belgesi takdim edilmesinin ardından organizasyon sona erdi.


Plastik imalatı yapan şirketten 5'inci yılını dolduran çalışanlarına plaket

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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