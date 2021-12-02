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Mersin'de plastik ham madde yüklü tır yandı

AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Mersin'de plastik ham madde yüklü tır yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeyken alev alan plastik ham madde yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeyken alev alan plastik ham madde yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

S.K. yönetimindeki 01 AHJ 100 plakalı plastik ham madde yüklü tır, Tarsus-Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Bunu fark eden sürücü, tırı güvenlik şeridine çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu tır kullanılamaz hale geldi.

Mersin'de plastik ham madde yüklü tır yandı

Mersin'de plastik ham madde yüklü tır yandı

Mersin'de plastik ham madde yüklü tır yandı

Mersin'de plastik ham madde yüklü tır yandı

Mersin'de plastik ham madde yüklü tır yandı

Mersin'de plastik ham madde yüklü tır yandı

Mersin'de plastik ham madde yüklü tır yandı

Mersin'de plastik ham madde yüklü tır yandı

Mersin'de plastik ham madde yüklü tır yandı

Mersin'de plastik ham madde yüklü tır yandı

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AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri

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