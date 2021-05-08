Plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
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Plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan metal, plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan metal, plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Erenler ilçesi D100 karayolu üzerinde bulunan metal, plastik geri dönüşüm tesisinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D100 karayolu üzerinde bulunan tesiste, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken, tesiste maddi hasar meydana geldi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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