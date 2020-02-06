Plastik fabrikasında yangın çıktı, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı (2)
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Plastik fabrikasında yangın çıktı, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı (2)

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik fabrikasında çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor.

06.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:51
Plastik fabrikasında yangın çıktı, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı (2)

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, çocuk parkları için oyuncak üreten bir plastik firmasının üretim tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarıyla bölgeye jandarma, ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ekipleri, yangına müdahaleye başladı.

Dumandan etkilenen bir kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Plastik fabrikasında yangın çıktı, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı (2)
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