Plastik Fabrikası Alevlere Teslim Oldu

Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik fabrikasında yangın çıktı. 2 işçinin dumandan etkilendiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri metrelerce yüksekliğe ulaşan yangını söndürmek için seferber oldu. Gece vardiyasında çalışan 10 işçiden 2'sinin dumandan etkilendiği ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA