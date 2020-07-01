Plastik deposunda yangın çıktı (3) Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir plastik deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir plastik deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Panayır Mahallesi'nde bulunan depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin, yükselen siyah dumanın kentin birçok bölgesinden görüldüğü yangını kontrol alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA