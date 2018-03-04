Plastik Çıktı, Ahşap Sepet Bitti

Samsun'da 50 yıllık ahşap sepet ustası 78 yaşındaki Abdul Erkan, plastik sepetlerin çıkmasının ahşap sepeti bitirdiğini belirtti.

Çarşamba Beşik Pazarı'nda yarım asırdır sepetçilik mesleğiyle uğraşan Abdul Erkan, plastik malzemeden sepetlerin ahşaptan daha fazla ilgi gördüğü için ahşap sepetçiliğin bitme noktasına geldiğini belirtti. Eskiye oranla ahşap sepetin çok az satıldığını dile getiren Erkan, ahşap sepetleri genelde organik ürün kullanan insanların tercih ettiğini vurguladı.

"Delikli demir çıktı mertlik bozuldu, plastik çıktı sepet işi bitti"

Çocukluk yıllarında mesleğe başlayan Abdul Erkan, "Eskiden bizim köyde herkes sepet yapardı. Bu işe çocukluğumuzda başladık. Şimdi bu iş pek fazla ilgi görmüyor. Sepet işi bitti. Köroğlu ne demiş: 'Delikli demir çıktı, mertlik bozuldu.' Bizde de plastik çıktı sepet işi bitti. Çok az satıyoruz. Mecbur dükkanımıza geliyoruz. Bir iki arkadaş geliyor muhabbet ediyoruz. Ahşap sepet ömrünü plastik sepete devretti. Devir değişti. İş bitmez ömür biter. Çarşamba ahşap sepeti doğaldır. Organiği seven insanlar bunu alıyor. Ama eskisi gibi değil. Önceden bir kamyon satıyordum, şimdi 10 tane satıyorum" dedi.

Erkan, ahşap sepetleri 10-75 TL arasında sattığını sözlerine ekledi. - SAMSUN