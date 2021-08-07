Son Dakika | PLASTİK BORU FABRİKASINDAKİ YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
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Son Dakika | PLASTİK BORU FABRİKASINDAKİ YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: NİĞDE'de plastik boru fabrikasının bahçesinde ürünlerin stoklandığı alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

NİĞDE'de plastik boru fabrikasının bahçesinde ürünlerin stoklandığı alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik boru fabrikasının bahçesinde ürünlerin stok yapıldığı alanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle bahçedeki yangın, fabrikaya sıçramadan söndürüldü.

Fabrikaya gelen Niğde Valisi Yılmaz Şimşek yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Son Dakika | PLASTİK BORU FABRİKASINDAKİ YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
Son Dakika | PLASTİK BORU FABRİKASINDAKİ YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
Son Dakika | PLASTİK BORU FABRİKASINDAKİ YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
Son Dakika | PLASTİK BORU FABRİKASINDAKİ YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
Son Dakika | PLASTİK BORU FABRİKASINDAKİ YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
Son Dakika | PLASTİK BORU FABRİKASINDAKİ YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
Son Dakika | PLASTİK BORU FABRİKASINDAKİ YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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