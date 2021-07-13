Plastik atık toplayan çocuktan duygu dolu görüntüler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Plastik atık toplayan çocuktan duygu dolu görüntüler

Plastik atık toplayan çocuktan duygu dolu görüntüler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adana'nın Kozan ilçesinde plastik atık ve kağıt toplayıcısı bir çocuğun bisikletini park edip topladığı petşişe ile oynaması duygu dolu anlar yaşattı.

Adana'nın Kozan ilçesinde plastik atık ve kağıt toplayıcısı bir çocuğun bisikletini park edip topladığı pet

şişe ile oynaması duygu dolu anlar yaşattı.

Karacaoğlan Mahallesi Aki Sokak'ta sabah saatlerinde plastik atık ve kağıtları bisikleti ile toplayan çocuk, işine mola verip topladığı pet şişe ile oynamaya başladı. Pet şişeyi asfalta dik bir şekilde atmaya çalışan çocuk, atışları başarılı olunca oldukça mutlu oldu. Azimle dakikalarca şişeyi dik bir şekilde atmak için mücadele eden çocuğun o anları kameralara yansıdı.

Oyununu bir süre sonra sonlandıran çocuk, bisiklet üzerindeki çöp poşetine pet şişeleri yerleştirerek bölgeden ayrıldı. - ADANA

Plastik atık toplayan çocuktan duygu dolu görüntüler
Plastik atık toplayan çocuktan duygu dolu görüntüler
Plastik atık toplayan çocuktan duygu dolu görüntüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Varank İbrahim Aydemir Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Zeynep Bastık
Spor Şenol Güneş Şaban Yılmaz Alper Yılmaz Rıza Çalımbay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Plastik atık toplayan çocuktan duygu dolu görüntüler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 15:45:52. #1.16#

title