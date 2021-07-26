Plastik atık ithalatı yapan tesislere yeni düzenleme getirildi
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Plastik atık ithalatı yapan tesislere yeni düzenleme getirildi

Plastik atık ithalatı yapan tesislere yeni düzenleme getirildi
Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, plastik atık ithalatı yapan geri kazanım tesislerine, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla mali teminat zorunluluğu, ilave belgelendirme ve tesis kriterleri getirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, plastik atık ithalatı yapan geri kazanım tesislerine, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla mali teminat zorunluluğu, ilave belgelendirme ve tesis kriterleri getirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla, 81 il Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne, "Atık İthalatı İşlemleri" konulu genelge gönderildi.

Genelgeyle, "3915.10.00.00.00 kodlu GTİP'li etilen polimerlerinden olan plastik atıklar"ın ithalatını yapacak tesislerin, belirtilen teknik şartları sağlaması, atık ithalatçısı kayıt belgelerini yenilemesi ve atık ithalatı işlemlerine yönelik düzenlemeler oluşturulması amacıyla ek düzenleme yürürlüğe girdi.

Bu plastik atıkların ithalatını yapacak tesisler, 2020/29 ve 2021/9 sayılı Atık İthalatı Genelgelerinde belirtilen şartların yanı sıra, 2021 yılı belgelerini yenilemekle yükümlü olacak.

Kayıt belgesi alınabilmesi için sanayici tarafından öncelikle tesisin bulunduğu İl Müdürlüğüne başvuruda bulunulacak, Atık İthalatçısı Tesis İnceleme Raporu edinilmesi gerekecek.

Bu tür atıkları ithal edecek tesislerin asgari olarak, farklı plastik polimerlerini ayırma ve ayrıştırma, plastik atıkların içerdiği plastik dışı atıkları, kirlilikleri ayırma ve arındırma, boyutlandırma, temizleme, mamul haline getirme proseslerine sahip olmaları istenecek.

Atık ithalatçısı kayıt belgesi başvuruları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre İzin Lisans sisteminde yer alan kapasite, proses ve işletme taahhütleri esas alınarak İl Müdürlüğünce hazırlanan Atık İthalatçısı Tesis İnceleme Raporu ve ekleri üzerinden değerlendirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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