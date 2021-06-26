Plastik atık deposundan ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde plastik atık deposunda çıkan, rüzgarın etkisiyle tarım arazileri ve ormanlık alana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde plastik atık deposunda çıkan, rüzgarın etkisiyle tarım arazileri ve ormanlık alana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

Altıntaş Mahallesi Akçataş mevkisindeki MOPAK tesislerinin plastik atık deposunda yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yakındaki tarım arazileri ve ormanlık alana sıçrayan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 4 yangın söndürme helikopterinin yanı sıra 15 arazöz, dozer, su tankerleri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında plastik atık deposu ile depoda bulanan reçineler yandı. Arazide bulunan 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Öte yandan, yangın söndürme çalışmalarında dumandan etkilenen bazı işçilere bölgedeki 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildiği öğrenildi.

Yangın nedeniyle Dalaman ilçesinde gökyüzü dumanlarla kaplanırken, yoğun duman Fethiye ve Ortaca ilçelerinde de vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin müdahale ettiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı