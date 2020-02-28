''plastik aşklar' tiyatro oyunu ileri bir tarihe ertelendi
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı
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''plastik aşklar' tiyatro oyunu ileri bir tarihe ertelendi

Nevşehir Belediyesi tarafından 29 Şubat Cumartesi akşamı sahneleneceği duyurulan 'Plastik Aşklar' adlı tiyatro oyunu ileri bir tarihe ertelendi.

28.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:59
''plastik aşklar' tiyatro oyunu ileri bir tarihe ertelendi

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonrası 33 askerimiz şehit olması dolayısıyla Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki 'Tiyatro Geceleri' programının ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

29 Şubat Cumartesi akşamı sahneleneceği açıklanan ' Aşklar' adlı oyun için bilet alan kişilerin bu biletlerini gerçekleştirilecek olan ilk programda kullanabilecekleri açıklandı.

Kaynak: Bültenler

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