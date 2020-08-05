Plastik ambalajlar insan sağlığına zararlı mı? Plastik artık hayatımızın her alanında.

Plastik artık hayatımızın her alanında. Evde, sokakta, işte karşımıza çıkan plastiğin en yaygın kullanım alanlarından birisi de gıda ambalajlar. Peki insan sağlığına etkileri halen çok tartışmalı olan plastiğin gıda ambalajlarında kullanılması sakıncalı olabilir mi? Yaygın plastik kullanımının önüne geçilebilir mi? Geri dönüşüm tek başına çözüm olabilir mi? Tüketici ve üretici ne yapmalı?

Kaynak: DailyMotion.com