Plasenta anne karnındaki bebeği "koronavirüsten koruyor" - İZMİR
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Plasenta anne karnındaki bebeği "koronavirüsten koruyor" - İZMİR - Haberler
Türkiye, Anne, Ege, Güncel

Plasenta anne karnındaki bebeği "koronavirüsten koruyor" - İZMİR

Ege Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı Doç. Dr. Abdurrahman Hamdi İnan, gebelerin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaşmaması için hijyene önem vermeleri gerektiğini belirterek, "Annede bu virüs tespit edilse bile bebeğin beslenmesini sağlayan plasenta sayesinde bu virüs bebeğe bulaşmıyor.

22.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:19
Plasenta anne karnındaki bebeği 'koronavirüsten koruyor' - İZMİR

Ege Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı Doç. Dr. Abdurrahman Hamdi İnan, gebelerin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaşmaması için hijyene önem vermeleri gerektiğini belirterek, "Annede bu virüs tespit edilse bile bebeğin beslenmesini sağlayan plasenta sayesinde bu virüs bebeğe bulaşmıyor." dedi.

İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneklerinin, topluma ve meslektaşlarına kadın üreme yolları ve yeni doğan bakımıyla ilgili eğitim vermek için 20 hekimin katılımıyla geçen ay kurulduğunu söyledi.

Türkiye'nin ve dünyanın yeni tip koronavirüs nedeniyle hayli zorlu günlerden geçtiğini belirten İnan, "Toplumda, hamile olan kadınların bu virüse normal insanlara göre daha çabuk yakalanacağı şeklinde yanlış bilgiler var. Ama durum böyle değil. Hamileler de herkesin uyguladığı hijyen kurallarına uyarak bu virüsten kolayca korunabilir. Ellerini bol bol sabunlu su ile yıkamaları çok önemli." dedi.

İnan, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun çok önemli bilgilendirme çalışmaları yaptığını, bu konuda Türkiye'nin, erken aldığı önlemlerle toplum sağlığı konusunda tüm dünyaya örnek olduğunu ifade etti.

Annede koronovirüs belirlense bile hastalığın bebeğe geçmediğinin, Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı bilimsel çalışmalarla ispatlandığını dile getiren İnan, şunları kaydetti:

"Gebelik sürecinde anne ile bebek arasında bebeği besleyen organ olan plasenta sayesinde bir çok bakteri ve virüsün bebeğe geçmediğini biliyoruz. Yeni tip koronavirüsün de aynı şekilde anne enfekte bile olsa bebeğe geçmediği belirlendi. Yani bebek anneden enfekte olarak doğmuyor. Dünya üzerinde 18 vakanın rapor edildiği çalışmada, bebeklere virüsün, en erken doğumdan 36 saat ve 17 gün sonra anneleri ve bakıcılarından damlacık yoluyla geçtiği düşünülmektedir. Bu yapılan bilimsel çalışma bize, bebeklerin doğumundan itibaren anne ve bakıcıların hijyen kurallarına iyi uyması gerektiğini bir kez daha gösteriyor."

Derneğin başkan yardımcısı Doç. Dr. Göksel Kanmaz da hamilelerin gebelik sürecinde beslenmelerinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı çalışmalara göre dünyada koronavirüs bulaştığı için ölen gebe yok. Bu aslında iyi bir gelişme. Dünya genelinde daha önce etkili olan SARS ve MERS'te ise durum çok farklıydı. O virüslerin yayıldığı zaman gebeler hayatını kaybetti." şeklinde konuştu.

Plasenta anne karnındaki bebeği 'koronavirüsten koruyor' - İZMİR

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Plasenta anne karnındaki bebeği "koronavirüsten koruyor" - İZMİR

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti Haberler
Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti
Sokağa çıkma yasağında yeni gelişme! 3 meslek grubu, yasaktan muaf tutulacak Haberler
Sokağa çıkma yasağında yeni gelişme! 3 meslek grubu, yasaktan muaf tutulacak
Adliyede koronavirüs alarmı! Bir katibin test sonucu pozitif çıktı Haberler
Adliyede koronavirüs alarmı! Bir katibin test sonucu pozitif çıktı
Bir ilimizde 1 yılda satılan kitap virüs sebebiyle 10 günde satıldı Haberler
Bir ilimizde 1 yılda satılan kitap virüs sebebiyle 10 günde satıldı
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var Haberler
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü Haberler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü
Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor
Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara...
THY, 5 nokta hariç tüm dış hat seferlerini durduruyor
THY, 5 nokta hariç tüm dış hat seferlerini durduruyor
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi
Son dakika: İstanbul Valiliği'nden 'Evden çıkmayın' uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün
Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "Evden çıkmayın" uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz
Gabbiadini, koronavirüs günlerini anlattı: Bunun bir şaka olduğunu düşündüm
Gabbiadini, koronavirüs günlerini anlattı: Bunun bir şaka olduğunu düşündüm
İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden çiğnendi! Yaşlılar yine sokaklarda
İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden çiğnendi! Yaşlılar yine sokaklarda
Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor
Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, 'En az virüs kadar tehlikeli' deyip uyardı: Yapmayın
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın
'Evden çıkmayın' uyarısına kulak asmayan adam: Evde otura otura karımla kavga ettik
"Evden çıkmayın" uyarısına kulak asmayan adam: Evde otura otura karımla kavga ettik
Olta balıkçıları koronavirüse rağmen soluğu Tarihi Galata Köprüsü'nde aldı
Olta balıkçıları koronavirüse rağmen soluğu Tarihi Galata Köprüsü'nde aldı
Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz?
Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz?
Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu
Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı
Son dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aştı
Son dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aştı
Son dakika: Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarından itibaren elektronik ortamda yapılabilecek
Son dakika: Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarından itibaren elektronik ortamda yapılabilecek
Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü
Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı
Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi
Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi
Bursa'da asker uğurlama yasağına uymayan geçlere, polis müdahale etti
Bursa'da asker uğurlama yasağına uymayan geçlere, polis müdahale etti
Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin
Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Serra Yılmaz
Spor Falcao Ünal Karaman Malcolm Thomas Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Polis İtalya Twitter Futbolcu
Şu an buradasınız: Plasenta anne karnındaki bebeği "koronavirüsten koruyor" - İZMİR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2020 14:35:18. #1.14#
title