"Plasenta akreata" tanısı konulan anne ve bebeği erken müdahaleyle hayata tutundu
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"Plasenta akreata" tanısı konulan anne ve bebeği erken müdahaleyle hayata tutundu

Trabzon'da, plasentanın rahim duvarına yapışmasıyla hayatları tehlikeye giren anne ile bebeği, yapılan zamanında müdahaleyle kurtarıldı.

12.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:16

Trabzon'da, plasentanın rahim duvarına yapışmasıyla hayatları tehlikeye giren anne ile bebeği, yapılan zamanında müdahaleyle kurtarıldı.

Trabzon'da yaşayan ve üçüncü bebeğine gebeliğinin 4'üncü ayında kanama şikayetiyle, Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine gelen 40 yaşındaki Gülhan Aksoy'a, anne ve bebeğin hayatını tehdit eden "plasenta akreata" tanısı konuldu.

Plasentanın önceki 2 sezaryen ameliyatın dikiş hattına yapıştığının belirlenmesi üzerine anne, Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Yeşim Bayoğlu Tekin tarafından yaklaşık 3 ay boyunca hastanede yatırılarak takip edildi.

Bebeğin ağırlığının bir kilogramı geçmesi ve yaklaşık 30 haftalık olması, annenin sancı ve kanamasının başlaması üzerine operasyon kararı alındı. Tekin, ekibiyle birlikte başarılı bir ameliyat gerçekleştirdi.

Tekin'in zamanında müdahalesi sonucu 1 kilo 270 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya geldi.

Sağlık durumu iyi olan anne ve bebek, hastanenin yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutuluyor.

Doç. Dr. Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mart ayından itibaren takip ettikleri annenin, üçüncü gebeliğinde kanama şikayetiyle müracaat ettiğini ve önceki 2 sezaryen doğuma bağlı olarak bebeğin ikizi olarak anılan plasentanın "yapıştığını" tespit ettiğini söyledi.

İlk başka gebeliğin gidişatıyla ilgili çok olumlu düşünmediklerini belirten Tekin, "Bebeği kaybedeceğini düşünüyorduk. Kanamaları yoğundu. Sonrasındaki takiplerde kanaması geriledi. Yaklaşık 3 aya yakın bir takip sürecimiz oldu. Bebek 30 haftaya geldiğinde annenin de sancısı olması üzerine acil ameliyata alındı. Plasenta akreata dediğimiz bebeğin yapışma anomalisi olduğunu tespit ettik. Bu durum sezaryen geçirmiş annelerde sıklıkla görülmeye başlayan, anne ve bebek hayatını önemli şekilde tehdit eden ve anne ölümlerine sebep olan bir durum." diye konuştu.

Başarılı bir ameliyatla hem bebeği hem de anneyi hayata bağladıklarını aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Bebeğimiz biraz küçük olduğu için yoğun bakımda. Şu an yakın takibi yapılıyor ama genel durumu iyi. Yakında da taburcu etmeyi planlıyoruz inşallah. Eğer müdahaleyi zamanında yapmasak anne ölecekti. Biz hatta ameliyata başladığımızda iç kanamanın yavaş yavaş başladığını gördük. Dokulara dokununca zaten kanamaya başlamıştı. Böyle bir durum olduğunda annenin rahmini almak durumunda kalıyoruz. Annenin rahmini aldık ama en azından anneyi hayata bağlamış olduk. Bebek 1 kilo 270 gram olarak dünyaya geldi. Bebek anne karnında uzun süre susuz kaldı, o yüzden de birtakım problemlerle savaşmak zorunda şu anda. Canlı bir şekilde dünyaya getirdik."

Kaynak: AA

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