Plasebo ne demek? Plasebo etkisi nedir? Plasebo etkisi ne demek?
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Plasebo ne demek? Plasebo etkisi nedir? Plasebo etkisi ne demek?

Sağlıkla ilgili konularda zaman zaman karşımıza çıkan ve beynimizin bize oynadığı bir oyun gibi düşünülen plasebo etkisi hakkında vatandaşlar merak sorular soruyor. Peki, Plasebo etkisi nedir? Plasebo etkisi ne demek? Plasebo ne demek?

Plasebo ne demek? Plasebo etkisi nedir? Plasebo etkisi ne demek?
30.04.2020 09:21 | Son Güncelleme: 30.04.2020 09:21

Beynimizin bize oynadığı oyunlardan biri olduğu düşünülen plasebo etkisi, etkisi olmayan ilaçların bizi iyileştireceğine inanmamızı ifade eden kavramdır. Konu hakkında detayları merak edeler ise Plasebo ne demek? Plasebo etkisi nedir? Plasebo etkisi ne demek gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

PLASEBO ETKİSİ NEDİR?

Plasebo etkisi, farmakolojik olarak etkisiz bir ilacın telkine dayalı bir etki ortaya çıkarma halidir. Latince kökenli bir kelime olup hoşnut etmek anlamına gelir. İlaç, vücuda ağız, burun veya enjeksiyon yolu ile verilebilir.

Aslında plasebonun fiziksel anlamda tedaviye yönelik bir gücü yoktur. Sahip olduğu tedavi gücünü tamamen hastanın verilen ilacın işe yarayacak ilaç olduğunu düşünmesinden alır. Plasebo, tıbbın bilimsel olarak açıklayamadığı bir şekilde insanların istemeleri halinde kendi kendilerini iyileştirme gücüne yöneliktir. Tıbbi olarak kurtulma ihtimali zayıf görülen birçok hasta, ölüm istatistiklerine girmekten bu güç sayesinde kurtulmuş, tıbbın çözüm bulamadığı kanserin tedavisinde çoğunlukla yüksek moral ve iyileşme azmi etkili olmuştur. Plasebo, gayrı resmi yazışma dilinde ve halk arasında faydalı tıbbi içeriğinin bulunmadığını ifade etmek için bazen "şeker hapı" olarak da adlandırılır.

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