"Planlı büyüyen Altındağ için çalışıyoruz"

29.08.2019 10:08

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Altındağ önemli kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirildiği bir ilçe. Önümüzdeki günlerde Bakanımız Murat Kurum'un da destekleriyle bu çerçevede güzel adımlar atacağız." ifadelerini kullandı.

Altındağ Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balcı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut'u ziyaret etti.

Altındağ'da kentsel dönüşümün hız kazanması ve yapılaşmanın sürdürülmesi için çalışan Balcı, Kurum ve Bulut'a ilçede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Görüşmelerde, Altındağ ilçesindeki kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmeler hakkında bilgi veren Asım Balcı, şunları kaydetti:

"Bakanımız Murat Kurum ve TOKİ Başkanımız Ömer Bulut ile Altındağ hakkında verimli görüşmeler yaptık. Altındağ'da gerçekleştirdiğimiz çalışmalar hakkında kendilerine bilgi verdik, görüş ve önerilerini dinledik. Altındağ önemli kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirildiği bir ilçe. Planlı bir şekilde büyüyen Altındağ oluşturabilmek için çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde Bakanımız Murat Kurum'un da destekleriyle bu çerçevede güzel adımlar atacağız."

Kaynak: AA