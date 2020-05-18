Planktonların çoğalmasıyla Karamürsel sahilleri turuncu renge büründü
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Planktonların çoğalmasıyla Karamürsel sahilleri turuncu renge büründü

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi sahilinde planktonların (mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı) çoğalması, deniz suyu renginin yer yer turuncu renge bürünmesine neden oldu.

Planktonların çoğalmasıyla Karamürsel sahilleri turuncu renge büründü
18.05.2020 12:08 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:08

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi sahilinde planktonların (mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı) çoğalması, deniz suyu renginin yer yer turuncu renge bürünmesine neden oldu.

Uzmanlara göre, daha önce de görünen denizin turuncu renge boyanmasının, ilkbahar ve yaz mevsiminde bütün doğada olduğu gibi denizde de uyanışın başlamasından kaynaklandığını belirtiliyor.

Deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen plankton çoğalması, her yıl nisan ve mayıs aylarında yaşanıyor.

Renk değişiminin mevsimsel etkenlerle gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı belirtiliyor.

Uzmanlar, denizde yaşanan renk değişiminde korkuya ve telaşa mahal verecek bir durumun söz konusunun olmadığını ifade ediyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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