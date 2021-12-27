Planetaryum ve Macera Parkını 14 Bin Kişi Ziyaret Etti

KARŞIYAKA, İZMİR (Habermetre) - Karşıyaka Belediyesi tarafından kente kazandırılan Macera Parkı ve Planetaryum vatandaşlar tarafından ilgiyle ziyaret ediliyor.

Karşıyaka Belediyesi tarafından hizmete açılan Ege Bölgesi'nin en büyük planetaryumu ve adrenalin mekanı macera park, çok sevildi. Her iki tesisi Eylül ayından bu yana 7'şer bin kişi ziyaret etti. Her iki tesisin çok sevildiğini belirten yetkililer, planetaryum ve macera parkın hafta sonu çocuklu ailelerin uğrak yeri haline geldiğini, hafta içi de okulların gruplar halinde ziyaret ettiğini ifade etti.

Maceranın Karşıyaka'daki Adresi

Yalı Mahallesi 6496 Sokak'ta 2 bin 700 metrekare arazi üzerine kurulan Macera Parkı, heyecan tutkunu gençlere benzersiz vakit geçirme fırsatı sunuyor. İçerisinde her yaştan vatandaş için çeşitli imkanlar barındıran merkezde gençler için 65 metrelik zipline, kader atlayışı kulesi, gençler ve çocuklara yönelik iki farklı tırmanma duvarı, ip parkuru ve birçok alan bulunuyor. Küçük yaş grubuna hitap eden ilk kat ip parkurunda da Karşıyakalı minikler maceranın ve eğlencenin tadını çıkarıyor.

Benzersiz Bir Deneyim

Karşıyaka Belediyesi Evrensel Çocuk Müzesi bahçesine inşa edilen planetaryum ise vatandaşlara yepyeni bir keşif imkanı sunuyor. Kubbe şeklinde bir çatıya sahip bina içerisinde ziyaretçiler uzay ve gezegenlerle ilgili merak ettiği sorulara yanıt buluyor. Çocukların eğitimine de katkı sunan mekan aynı anda 98 kişiye hizmet verebiliyor. 16 metre kubbe çapı ile İzmir'in en büyük, ülkemizin de birkaç büyük planetaryumundan birisi olan mekan, 22 derece kubbe eğimi ile özgün ve uluslararası bir tasarım yapısına sahip. En son teknoloji görüntü, yazılım ve ışıklandırma sistemiyle teknik açıdan çağa uyum sağlayacak standartlarda imal edilen planetaryum, haftanın her günü ziyaret edilebiliyor. Uzaya açılan kapı olarak nitelendirilen merkezde hafta içi ve hafta sonu çeşitli filmlerin gösterimleri sergileniyor.

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