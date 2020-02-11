Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı
Haberler » Güncel » Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı - Haber

Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyon toplandı.

11.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:50
Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı

Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyon toplandı.

Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra, komisyon görüntülü basına kapalı olarak devam etti.

(Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler