Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı

18.12.2019 18:39 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:44

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.



Plan ve Bütçe Komisyonu Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Basının görüntü almasından sonra komisyon devam etti. - ANKARA

Kaynak: İHA