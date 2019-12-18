Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı
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Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

18.12.2019 18:39 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:44
Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı

, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.


Plan ve Bütçe Komisyonu Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Basının görüntü almasından sonra komisyon devam etti. - ANKARA

Kaynak: İHA
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