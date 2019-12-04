04.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:41

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, termik santrallerle ilgili maddeyi görüşmek üzere toplandı.



Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer başkanlığında toplandı. Komisyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir kez daha görüşülmek üzere Meclise geri gönderilen Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un termik santrallere filtre takılmasını erteleyen 50. maddesi ele alınıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA