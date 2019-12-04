Plan ve Bütçe Komisyonu, santrallere filtre düzenlemesini yeniden görüşüyor
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Plan ve Bütçe Komisyonu, santrallere filtre düzenlemesini yeniden görüşüyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi yeniden görüşmek üzere toplandı.

04.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:06
Plan ve Bütçe Komisyonu, santrallere filtre düzenlemesini yeniden görüşüyor

, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi yeniden görüşmek üzere toplandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir kez daha görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderilen Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen 50. maddesi ele alınıyor.

Kaynak: AA
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