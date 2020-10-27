- Plan ve Bütçe Komisyonu 2021 bütçesini görüşmek üzere toplandı
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- Plan ve Bütçe Komisyonu 2021 bütçesini görüşmek üzere toplandı

27.10.2020 13:00 | Son Güncelleme: 27.10.2020 13:48

- Plan ve Bütçe Komisyonu 2021 bütçesini görüşmek üzere toplandı TBMM'de 2021 yılı bütçe görüşmeleri başladı.

- Plan ve Bütçe Komisyonu 2021 bütçesini görüşmek üzere toplandı

ANKARA - TBMM'de 2021 yılı bütçe görüşmeleri başladı.

Plan ve Bütçe Komisyonu 2021 bütçesini görüşmek üzere toplandı. Komisyon toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katılıyor. Oktay, milletvekillerinin konuşmalarından sonra milletvekillerinin sorularını cevaplayacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonu 2021 bütçesini görüşmek üzere toplandı
- Plan ve Bütçe Komisyonu 2021 bütçesini görüşmek üzere toplandı
- Plan ve Bütçe Komisyonu 2021 bütçesini görüşmek üzere toplandı
- Plan ve Bütçe Komisyonu 2021 bütçesini görüşmek üzere toplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK

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