- Plan ve Bütçe Komisyonu 2021 bütçesini görüşmek üzere toplandı
27.10.2020 13:00 | Son Güncelleme: 27.10.2020 13:48
- Plan ve Bütçe Komisyonu 2021 bütçesini görüşmek üzere toplandı TBMM'de 2021 yılı bütçe görüşmeleri başladı.
- Plan ve Bütçe Komisyonu 2021 bütçesini görüşmek üzere toplandı
ANKARA - TBMM'de 2021 yılı bütçe görüşmeleri başladı.
Plan ve Bütçe Komisyonu 2021 bütçesini görüşmek üzere toplandı. Komisyon toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katılıyor. Oktay, milletvekillerinin konuşmalarından sonra milletvekillerinin sorularını cevaplayacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK